Différent avec Serigne Mboup : Le préfet de Kaolack rétablit la vérité des faits et rappelle le contexte…

Une vidéo devenue virale ce matin montre une vive altercation entre le maire de Kaolack, Serigne Mboup, et le préfet de la ville. Le maire y déclare avec véhémence : « Ne me dites pas dégage. Je suis le premier magistrat de cette région. Une autorité. Tu peux dégager tout le monde mais moi, non. »



Cette réaction a suscité l'indignation de plusieurs internautes, qui y voient un abus d'autorité. Quelques heures plus tard, le préfet est sorti de son silence pour livrer sa version des faits.



La version du préfet : un contexte de tensions

Dans une courte vidéo, le préfet reconnaît avoir tenu des propos regrettables, mais il rappelle le contexte de l'accrochage. Selon lui, le maire ne serait « pas exempte de tout reproche ».



Le préfet raconte qu'une association l'avait invité à une célébration de la journée de l'arbre. Après avoir mis l'association en contact avec les services des Eaux et Forêts, il a été contacté la veille, à 7h du matin, par Serigne Mboup, qui a salué l'initiative et proposé d'ajouter deux autres activités : un reboisement de mangroves et une remise d'attestations à la Chambre de commerce.



À sa grande surprise, le préfet a par la suite reçu un appel du secrétaire municipal l’informant que le maire avait décidé d’annuler l’activité. Le plus grave, selon les propos du préfet, est que cette décision aurait été motivée par la participation de certains membres de l’association qui seraient des adversaires politiques du maire.



Un point de presse empêché

Le préfet ajoute que le maire aurait même donné des instructions pour que le point de presse qu'il avait prévu de tenir après l’acte symbolique de reboisement ne puisse avoir lieu.