Dieuppeul – Une voleuse récidiviste de bijoux sur enfants enfin arrêtée en pleine nuit

Dans la nuit du 22 juillet 2025, le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a procédé à l’arrestation d’une femme bien connue des services de police, accusée de vols multiples de bijoux sur mineures, grâce à l’intervention citoyenne de jeunes du quartier Dieuppeul 3.





Une récidiviste aux méthodes bien rodées



Déjà visée par cinq plaintes, la mise en cause avait pour mode opératoire de duper de jeunes filles, en leur faisant croire que leurs parents l’avaient envoyée pour faire nettoyer leurs bijoux en or.

Bracelets, boucles d’oreilles et autres effets précieux étaient ainsi subtilisés en toute facilité, sous le prétexte d’un service fictif chez un bijoutier.





Huit victimes en trois mois



Entre avril et juillet 2025, huit fillettes ont été ciblées dans le quartier de Liberté 4. Le préjudice total s’élève à 520 000 francs CFA, principalement en bijoux dérobés.

C’est après une tentative de vol avortée que la suspecte a été repérée par un groupe de jeunes, qui l’ont retenue avant d’alerter la police.





Garde à vue et poursuites judiciaires



Arrêtée vers 1h du matin, la mise en cause a été placée en garde à vue, avant d’être présentée au parquet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.