Diass : L’aéroport Dakar Blaise Diagne réduit ses émissions de carbone et décroche son certificat Airport Carbon Accreditation niveau 2.

L'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass vient de décrocher "ce jeudi 10 septembre 2020 l’obtention de la certification dite Airport Carbon Accreditation (ACA) niveau 2", renseigne un communiqué de Limak AIBD Summa (Las) dont Dakaractu détient une copie.



En effet, après la réussite du premier niveau qui s'est soldée par "l'obtention de l’ACA niveau 1 en mars 2019", une stratégie de gestion du Carbone a été définie par ladite entreprise aéroportuaire, laquelle, peut-on lire dans le communiqué, a été inscrite sur un Plan de Management de Carbone qui a vu l'implication de tous les services de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l'aéroport et de ses partenaires sur la plateforme aéroportuaire. Ce plan de travail, nous informe-t-on, a permis la coordination des différentes activités qui ont eu un effet optimal avec des examens formels et périodiques et reposant sur des objectifs à moyen et à court terme.



"Des analyses sont souvent faites au fur et à mesure que les activités se développent. Le Conseil international des aéroports (ACI), notamment WSP, Administrateur du programme ACA, nous avait fixé de définir des actions concrètes allant dans le sens de réduire nos émissions de carbone à hauteur de 25% en valeur absolue. Ainsi, les actions ci-après ont été menées de façon très efficace pour atteindre l'objectif de réduction", a indiqué le communiqué de Las qui fait remarquer qu'il s'agit principalement " du remplacement de l'éclairage système incandescent par le système LED, de la rationalisation de la consommation de carburant des véhicules, des machines et équipement à consommation d'énergie; de l'installation de compteurs divisionnaires pour une analyse plus précise de l'énergie consommée par nos clients; de la réduction intermittente de la consommation énergétique de notre climatisation centrale; de la réduction intermittente de l'éclairage des périmètres en zone côté piste hors service; de l'installation de détecteurs de présence physique dans les toilettes pour réduire la consommation d'énergie".



Ces séries d'actions ont nettement contribué, toujours selon le communiqué, à la baisse de la consommation énergétique. Ce qui nous a prévalu le résultat positif obtenu, ajoute le document, avec la Certification ACA niveau 2 traduisant ces efforts consentis en termes de consommation d’énergie.



Rappelons que ce certificat obtenu ce jeudi 10 septembre 2020 est valable jusqu'au 11 mars 2022. Un temps assez suffisant pour permettre à Las de préparer la prochaine (ACA niveau 3). Laquelle consistera à rendre neutre l'AIBD, en terme d'émissions de gaz à effet de serre.