Diass / Airport Health Accreditation : LAS remercie le Président Macky Sall qui s’est félicité de cette certification de l’aéroport international Blaise Diagne.

Dans un communiqué du conseil des ministres, le Président Macky Sall a mis l’accent sur la gravité de la situation tout en donnant des instructions pour faire face à la pandémie à coronavirus comme la surveillance « d’une éventuelle mutation du virus et de contrôler davantage les entrées au niveau de nos frontières ».



À ce titre, rapporte le communiqué, « le Chef de l’État se félicite de la certification de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass au programme d’accréditation sanitaire du Conseil International des Aéroports (ACI Monde) », peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres du mercredi 13 janvier 2021.



Dans un message du directeur général de LAS parcouru par Dakaractu, on note les remerciements du gestionnaire de LAS, Xavier Mary à l’endroit du Chef de l’État, « pour nous avoir mis à l’honneur ». « Cet agrément est la reconnaissance des efforts réalisés et des dispositions prises par LAS dans le cadre de la lutte contre la pandémie et de la reprise des activités aéronautiques », explique le directeur de la société gestionnaire de l’aéroport.



Xavier Mary remercie également les agents qui ont consenti beaucoup d'efforts en terme d’organisation et d’adaptation, mais surtout pour avoir accepté une réduction de salaires pendant plusieurs mois. Ce qui a contribué à la préservation de l’outil de travail et des emplois.



« Hélas, cette pandémie est loin d’être finie, et le certificat n’est pas une fin en soi. Aussi je vous exhorte à continuer à assurer votre protection personnelle, ainsi que celle de vos proches en continuant à appliquer les gestes barrières et les mesures de protection, et de veiller à ce que chacun fasse preuve de vigilance, au travail, comme dans le cercle familial », lance Xavier Mary à l’endroit des travailleurs de LAS.