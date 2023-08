Diaobé-Kabendou(Kolda) : un mort suite aux échauffourées...

Suite aux échauffourées de mardi après l'arrestation d'Ousmane Sonko, Diaobé-Kabendou compte un mort. D'après, notre source il serait atteint à l'abdomen mortellement et le corps se trouve au poste de santé de Diaobé. Il était cultivateur âgé de cinquante ans marié et père de huit enfants. Selon notre source toujours, il était sorti pour aller récupérer son téléphone. Et c'est à ce moment une fois sur la route qu'il serait atteint .



Cependant, il y'a eu un blessé grave qui reçoit les premiers soins au poste de Diaobé. Nous y reviendrons...