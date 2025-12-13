13e congrès ordinaire: les retraités civils et militaires expriment leurs préoccupations sur la revalorisation des pensions


Le 13e congrès ordinaire de l'association nationale des retraités civils et militaires  se tient du 13 au 14 décembre dans la cité du rail( Thiès), avec comme thème " la revalorisation des pensions et la gestion du vieillissement: un enjeu, une chance".
 
Ainsi, la revalorisation des pensions constitue une véritable préoccupation pour les retraités qui, dans les maisons, ont toujours en charge la gestion de la famille. "  Alors, ce que l'on souhaiterait avoir c'est une revalorisation assez conséquente pour permettre de soulager un tout petit peu les retraités", a déclaré le président de ladite structure. " Il y a des retraités qui sont obligés de faire de petits boulots pour essayer de joindre les deux bouts", a-t-il ajouté.
 
L'autre sujet qui a été arboré lors du premier jour du congrès, est celui du vieillissement. Ainsi, les retraités ont insisté sur la prévention. " Si on prend les dispositions nécessaires pour accompagner les retraités qu'ils vieillissent bien et mieux, on n'aura pas à se préoccuper de la gestion", ont-ils martelé.
 
À rappeler que le directeur des pensions a pris part à la journée d'ouverture...
Samedi 13 Décembre 2025
Moussa Fall



