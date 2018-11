Diamniadio/Inauguration de la Plateforme Industrielle Internationale : Macky Sall annonce la création de 23.000 emplois et demande l’accélération de la phase 2 pour un montant 60 milliards de FCFA

Cet après-midi à Diamniadio, le chef de l’État Macky Sall a procédé à l’inauguration de la Plateforme Industrielle Internationale de Diamniadio (P2ID).



En effet, lancé en 2015, le parc industriel International de Diamniadio accueille dans sa première phase et pour la première année d’exploitation, sept (7) entreprises industrielles et sept (7) entreprises de services de divers horizons.



Cependant, visant à placer le Sénégal sur les rampes de l’émergence, le président de la République a bien voulu un partenariat avec le gouvernement chinois pour le financement de la 2ème phase sur 40 ha et pour un coût total de 60 milliards de FCFA. Il a en outre salué l’engagement de l’Agence d’Aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI) sur ce nouveau programme riche et ambitieux qui répond à la feuille de route du PSE.