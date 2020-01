Diamniadio / 25e édition de la Ziarra annuelle des ADMFW : Le Khalife Thierno A. Y. Athie, prie pour la paix et bénit le "cleaning day".

La 25e édition la Ziarra annuelle des Associations des Dahiras Moutahâbina Fillahi Warassoulihi de Diamniadio, a eu lieu ce Samedi 04 Janvier 2020, sous la présence effective du khalife Thierno Ama Yoro Athie, représentant de la famille Omarienne à Diamniadio. L'édition 2020 a été surtout marquée, par la présence du Ministre d'Etat auprès du Président de la République, le Pr. Ismaila Madior Fall, mandaté par le chef de l'Etat Macky Sall, lui-même, pour le representer personnellement à cette importante céremonie. C'est donc en son nom qu'il a conduit la délégation officielle, composée des autorités administratives et coutumières, dont le sous-préfet, le maire Mamadou Moulaye Guèye, le commandant de la brigade de gendarmerie, des députés et des HCCT. C'est aussi au nom du Président de la République, que le Pr. Ismaïla Madior Fall délivrera son message au Khalife Thierno Ama Yoro Athie. Ainsi il témoignera au khalife, toute la sollicitude et toute l'affection du chef de l'Etat à son endroit. Pour clore, il dira au khalife de prier pour le chef de l'Etat, pour la paix au Sénégal. Mais demandera surtout au khalife de bénir le "clean day" initié et lancé par le chef de l’État ce même jour, samedi 04 Janvier 2020.