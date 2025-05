Dialogue national : le BP de PASTEF pose les bases d’une refondation radicale de l’État

Selon la déclaration du Bureau Politique (BP) de Pastef datée du 11 mai 2025, l'initiative de dialogue national mise en place par le Président de la République représente un moment clé dans le processus de transformation systémique initié par les nouvelles autorités suite aux élections de 2024. Le BP apprécie cette démarche, en particulier sur les enjeux de la justice, de l'emploi et de l'employabilité, et y dénote une intention claire de construire un nouveau Sénégal, axé sur le dialogue, l'inclusion et la rupture avec les méthodes du régime précédent. Il souligne que ce dialogue doit être perçu comme une chance de fortifier la démocratie, sans considérations électorales ou marchandage politique.







D'après le même communiqué, le Bureau Politique exhorte tous les intervenants politiques et sociaux à transformer ce dialogue en un espace de réflexion approfondie afin de s'attaquer aux enjeux cruciaux pour les Sénégalais : l'emploi, la santé, l'éducation, la nutrition, les infrastructures, la culture, le sport, entre autres. Il insiste sur le fait que ces priorités doivent demeurer au centre de l'action du gouvernement et met en garde contre toute tentative qui pourrait distraire ou détourner l'objectif de cette initiative. Le dialogue national est présenté comme un instrument de reconstruction de l'État, en accord avec les principes de souveraineté, de transparence et de justice qui sous-tendent le projet défendu par Pastef.