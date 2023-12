Deuxième édition finale des acteurs portuaires : les ICS remportent la finale à l’issue des tirs au but

À l’issue de l’épreuve des tirs au but, l’équipe des ICS qui affrontait l’équipe du Port autonome de Dakar, a remporté la deuxième édition de la finale du tournoi des acteurs portuaires ce samedi 30 décembre 2023.

Après une rencontre qui s’est soldée par un match nul où toutes les deux équipes ont scoré par coup franc (un but partout), les ICS qui avaient été menés tout au long du match ont réussi l’exploit de remporter la finale.

Cette grande finale était aussi une occasion de réunir toute la famille des acteurs portuaires autour du sport. Ainsi, travailleurs, autorités et acteurs portuaires se sont retrouvés dans une ambiance conviviale autour du football.

Cette deuxième édition du tournoi des acteurs portuaires, organisé par CAP Sénégal et qui a vu la participation de 12 équipes, a été lancée sous le thème « guichet unique portuaire ».

Le guichet unique lancé en début du mois de décembre facilite la dématérialisation des documents échangés et l’automatisation des procédures administratives, logistiques et douanières dans le cadre des opérations d’importation, d’exportation, de transbordement et de transit.

« Comme vous le savez, nous sommes dans l’ère de la digitalisation et depuis quelque temps, nous avons en relation avec le directeur général du port, le directeur des douanes et l’ensemble des acteurs, lancé ce projet-là qui va aider à décongestionner et à fluidifier les transactions au niveau du port autonome de Dakar », se réjouit Baba Tall, le président de la communauté des acteurs portuaires concernant le choix du thème.

Poursuivant son propos, le président de la communauté des acteurs portuaires félicite l'équipe victorieuse et remercie l'ensemble des acteurs portuaires...