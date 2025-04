Deuil au Mali : Décès d’Amadou Bagayoko (du duo Amadou et Mariam)

Amadou, membre du célèbre "couple aveugle du Mali", Amadou et Mariam, n’est plus.



Selon des sources maliennes, Amadou Bagayoko est décédé ce 4 avril 2025. Ce couple d’artistes musiciens non-voyants a marqué la scène musicale malienne et internationale. Le groupe "Amadou et Mariam" a longtemps enchanté les mélomanes maliens et africains avec des chansons emblématiques comme Dimanche à Bamako ou Je pense à toi, parmi tant d’autres.



Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée, ainsi qu’au monde de la culture malienne, sénégalaise et africaine.