Déthié Fall sur la liste Yaw à Dakar : « On ne peut pas combattre le régime sur des pratiques que nous jugeons frauduleuses et défendre ceux qui sont avec nous alors qu’ils ont lourdement fauté »

C’est toujours selon les dires de Saliou Sarr que la coalition Yewwi Askan Wi s’en tient pour juger de cette validité de la liste qui avait été initialement conçue par Déthié Fall et Cie. « Nous avons donné des directives à Saliou Sarr en lui donnant mon cachet pour qu’il s’occupe de ce dépôt de liste des investis à Dakar pour les législatives de juillet. Comme il s’est occupé des investitures avec les autres et avec une meilleure maîtrise, il était le mieux indiqué pour s’en occuper au niveau des départements », justifie le mandataire Déthié Fall cautionnant le choix fait sur la personne de Saliou Sarr.



En effet, Déthié Fall reproche à la direction générale des élections d’avoir conseillé à Saliou Sarr, de maintenir ou de retirer un élément de notre liste à Dakar. Les éléments de la DGE n’avaient qu’à se contenter de cette liste qui lui avait été remise. La responsabilité de la direction générale des élections est bien engagée à ce niveau », regrette le mandataire de Yewwi Askan Wi sortie quelques heures après son entrevue avec le commissaire chargé de la réception des dossiers de candidatures à la DGE.



Poursuivant, Déthié s’assume et réitère le langage franc tenu entre leaders de la coalition Yewwi Askan Wi : « J’ai dit à tous les autres leaders de la coalition que, quel que soit ce qui arrive, nous devons dire la vérité à ceux qui sont en face et ceux qui sont avec nous. On ne peut pas combattre le régime sur des pratiques que nous jugeons frauduleuses et défendre ceux qui sont avec nous alors qu’ils ont lourdement fauté. Il faut qu’on soit juste avec tous les sénégalais », clarifie le président du PRP et mandataire de Yaw confirmant que la liste qu’ils ont confectionnée initialement est de loin différente de celle qui fait le tour des réseaux sociaux.