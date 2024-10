Détention de Bougane Gueye Dany à Bakel/ PDF : « Le véritable monstre ne doit pas accomplir son sale boulot »

Membre de la coalition « Sàm Sa Kàddu », le président du mouvement « Les Serviteurs » a quitté Dakar cette nuit pour rallier Bakel rejoindre son camarade Bougane Gueye Dany en garde à vue à la brigade de la gendarmerie locale depuis hier. Cette détention, d’après Pape Djibril Fall, est purement injuste et arbitraire. « Je pense que nos autorités ne sont pas conscientes de la tâche que les Sénégalais leur ont confiée. » Aujourd’hui, les vrais problèmes, les vrais enjeux sont ailleurs. Mais depuis qu’ils sont là, ils ne font qu’attenter à la liberté du peuple. Ils n’ont pas refusé d’utiliser l’article 80 contre d’honnêtes gens comme Bougane Gueye Dany qui passe aujourd’hui sa deuxième garde à vue. Ceci est inacceptable », s’est offusqué l’ancien parlementaire qui rassure toujours de l’état d’esprit de Bougane Gueye Dany : « son mental fort, malgré les conditions déplorables de sa détention. » Mais tout ceci est encore un éperon qui dope notre enthousiasme de ne point reculer devant ce pouvoir ivre de son incompétence et de sa fuite en avant, summum du cynisme, dans la prise en charge de ses prérogatives régaliennes, dont la première est de secourir les 56 000 Sénégalaises et Sénégalais victimes des inondations à Bakel », a renchéri Papa Djibril.



Le membre de la coalition « Sàm Sa Kàddu » lance un appel au peuple sénégalais épris de justice et de paix pour empêcher ce qu’il considère comme une forfaiture vers une dictature : « Le monstre ne doit pas accomplir son sale boulot dans un pays démocratique qui s’est toujours illustré par l’exemple », confie-t-il en exigeant sa libération immédiate et sans conditions.