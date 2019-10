Desserte aérienne : Air Sénégal ouvre des destinations vers Marseille et Barcelone

Air Sénégal étoffe son réseau européen avec l’ajout de nouvelles destinations. Elle prévoit en effet de lancer une ligne entre Marseille et Barcelone. Le lancement est prévu à partir du 9 décembre 2019. La rotation entre la capitale sénégalaise, la ville portuaire française, et la capitale de la Catalogne en Espagne, se fera quatre fois par semaine indique notre source. Selon cette dernière toujours, ce couloir sera exploité en Airbus A330-900neo de 290 sièges (configuré en 32 en classe Premium, 21 sièges en classe Affaires, et 237 en classe Economie). Enfin, l'Aéroport Dakar Blaise Diagne va accueillir et accompagner la compagnie nationale dans son expansion. Une séance de travail au Top Resa entre les deux structures pour les derniers réglages...