Désignation des membres du PDS au sein du FNR : Moctar Sourang invite Wade à indiquer le titulaire et le suppléant

Après avoir pris note de la décision du secrétaire général national du parti démocratique sénégalais, le Front de résistance national par la voix de son coordonnateur, Moctar Sourang, a "accusé réception de la lettre qui lui a été transmise par Mamadou Diop Decroix et cela, en sa qualité de coordonnateur du FRN dans laquelle il ( Abdoulaye Wade) désigne Bara Gaye et Doudou Wade comme étant les nouveaux représentants du PDS au niveau du FRN".



Continuant sur la note émise par le PDS, le coordonateur du FNR a tenu à signaler au Secrétaire Général National, que "chaque organisation membre du FRN est représentée par son leader ou son représentant au niveau de la Conférence des Leaders". Ainsi, la coordination du Front de résistance national l'invite à indiquer son représentant titulaire parmi les deux personnalités désignées et l'autre sera considérée comme son suppléant...