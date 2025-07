(Dernière minute) - Le maître coranique Cheikh Faye libéré après son transfert à Louga par la gendarmerie

L’information vient de tomber: l’imam Cheikh Faye, maître coranique bien connu de Darou Mouhty, a été libéré ce lundi après avoir été transféré à Louga à bord d’un véhicule de la gendarmerie. Sur place on parlait de déferrement au parquet.



Cette libération survient après plus de 48 heures de garde à vue, une situation qui avait fortement mobilisé la population locale. Dès les premières heures de ce lundi, une foule compacte s’est formée devant la brigade de gendarmerie de Darou Mouhty, entonnant des xassidas de Serigne Touba pour marquer leur soutien au dignitaire religieux. Sur place, les protestataires exigeaient avec insistance la libération de Cheikh Faye, qu’ils considèrent comme une figure spirituelle importante . La tension était palpable tout au long de la journée.



Il était accusé de tortures par certains de ses élèves qui avaient profité de son absence pour appeler via internet les gendarmes et passer une activité de dénonciation.



Pour l’heure, les motifs exacts de l’arrestation et les conditions de sa libération n’ont pas été rendus publics. Toutefois, cette issue apaise momentanément les esprits dans une commune profondément attachée à ses traditions et leaders religieux.