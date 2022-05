Député de la diaspora sénégalaise en Afrique de l’Ouest : Tidiane Samba Ly face au député Seybatou Aw

Le député sortant de la diaspora sénégalaise en Afrique de l’Ouest pour la coalition Benno Bokk Yakaar, Seybatou Aw, est candidat à sa propre succession pour les élections législatives de Juillet prochain. Il aura en face de lui le président de l'Amicale des Sénégalais de la commune d'Adjamé, (commune où résident de nombreux Sénégalais), Tidiane Samba Ly.



Ce dernier a pris des galons depuis le dimanche 8 mai 2022, car investi comme président de l'Amicale centrale des Sénégalais de Côte d'Ivoire, une association faîtière qui regroupe 59 amicales dans tout le pays. Une cérémonie lors de laquelle on a noté l'absence de l'honorable Seybatou Aw

.

C’est lors des législatives de 2017 que la diaspora sénégalaise a fait sa première entrée dans un parlement élargi comme la quinzième région administrative du pays. Le continent africain va bénéficier de 7 sièges répartis comme suit : 3 députés pour la sous-région ouest africaine, 2 pour l’Afrique du Centre, 1 pour l’Afrique australe et 1 pour l’Afrique du Nord. C’est ainsi que Tidiane Samba Ly compte compétir face à Seybatou Aw élu député de la diaspora sénégalaise en Afrique de l’Ouest avec plus de 70% des suffrages exprimés en 2017.