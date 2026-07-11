Bac 2026 à Diourbel : après avoir vendu son vélo, un candidat tabasse le marabout qui lui promettait le Bac « sans effort »

Une promesse de réussite contre 50 000 FCFA



P.B., âgé de 17 ans, est élève en classe de Terminale au lycée Ndayane de Diourbel. Après la publication des résultats du Baccalauréat, le jeune homme découvre qu’il n’est pas admis.



Selon L’Observateur, quelques semaines avant les épreuves, l’élève avait rencontré S.T., un marabout qui lui aurait assuré être capable de garantir sa réussite sans effort.



Le marché proposé était simple : contre le paiement de 50 000 FCFA, le candidat devait obtenir son admission au Bac.



Convaincu par cette promesse, P.B. décide de réunir la somme demandée.



Le lycéen vend son vélo pour payer



Ne disposant pas des moyens nécessaires, le candidat vend son vélo, qui constituait son principal moyen de déplacement entre son domicile et son établissement scolaire.



La vente lui aurait rapporté 65 000 FCFA. Le 18 juin, il remet 50 000 FCFA au marabout et conserve le reste pour ses dépenses personnelles.



Rassuré par les promesses reçues, le lycéen poursuit ses révisions en pensant que son admission était désormais assurée.



L’échec au Bac et le silence du marabout



À la publication des résultats, P.B. découvre qu’il a échoué. Il n’est même pas admis au second tour.



Le jeune homme tente alors de contacter le marabout pour obtenir des explications. Mais ses appels restent sans réponse.



Selon le récit de L’Observateur, S.T. aurait bloqué le numéro du candidat. Même lorsque celui-ci utilisait d’autres téléphones, le marabout reconnaissait sa voix et mettait fin à la communication.



Le candidat décide alors de retrouver celui qu’il accuse de l’avoir trompé.



Une rencontre fortuite sur une charrette



Le 6 juillet, alors qu’il circulait à bord d’une moto-Jakarta, P.B. aperçoit le marabout sur une charrette.



Il le suit discrètement jusqu’à la sortie de la commune de Diourbel, sur la route de Ngohé. À l’abri des regards, le lycéen passe à l’action et lui inflige une sévère correction.



Dépassé par la violence des coups, le marabout tente de se protéger avant de comprendre qu’il ne pourra pas échapper à la colère du candidat.



Une partie de l’argent restituée



Après l’altercation, S.T. remet au jeune homme les 27 000 FCFA qu’il avait sur lui.



Il promet également de restituer le reste de la somme avant la fin du mois de juillet.