Dépistage du cancer du col de l'utérus à Kolda : 7 cas positifs traités dont 6 référés sur 161 femmes...

Sur 161 femmes dépistées, 7 cas positifs ont été détectés puis traités par thermo ablation et 6 cas référés pour des examens poussés et 41 cas d'infections. Ainsi, le cancer du col de l'utérus peut aussi être assimilé à l'épidémie de l'ombre car faisant des ravages dans le silence. Dans le cadre d'une santé de proximité, le district sanitaire de Kolda a organisé ce samedi 14 juin, cette journée de dépistage du cancer du col de l'utérus couplée à celui du sein.

C'est une occasion saisie par le médecin chef de région Dr Yaya Baldé pour inviter à la promotion de la vaccination des filles 9-14 ans et le dépistage continu pour l'éradication du fléau. Dans la foulée, il soutient qu'il faudra faire un plaidoyer auprès de l'hôpital régional pour une réduction du coût de la mammographie. En ce sens, cette réduction permettra à ces dernières souvent issues de couches vulnérables d'accéder à ce service pour lutter efficacement contre cette épidémie de l'ombre.

A en croire Dr Yaya Baldé "pour le cancer du col de l'utérus, une femme doit se faire dépister une fois tous les trois ans. D'ailleurs , l'objectif est la continuité du dépistage car aujourd'hui nous disposons de la thermo ablation pour intervenir vite sur les débuts de cancer du col de l'utérus." A ce titre, il précise " nous avons pu dépister 161 femmes dont 7 avec des lésions précancéreuses qui ont été prises en charge sur le champ pour arrêter le processus. A celà, il y a 41 femmes ayant des infections liées à la stérilité prises en charge par l'équipe gynécologue et 6 cas référés pour des examens poussés. C'est pourquoi, j'invite à la promotion de la vaccination chez les jeunes filles de 9 à 14 ans pour l'éradication..."

Dans la même lancée, Reine Marie Coly coordinatrice SR-DRS demeure pour la réduction de la mammographie. D'ailleurs, elle soutient " nous constatons que le coût de la mammographie reste cher pour les femmes. Et pour plus d'efficacité, nous souhaitons que ce prix soit revu à la baisse pour que la lutte soit plus efficace. Ainsi, nous comptons sur les autorités pour faire un plaidoyer auprès de l'hôpital régional..."