Département de Thiès – Composition des membres siégeant au SEN de l’APR : Le collectif élargi des anciens de l’APR conteste le choix

Dans une déclaration transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, des membres du Collectif élargi des anciens de l’Alliance pour la République (APR) du département de Thiès ont exprimé leur désaccord concernant la composition de la liste des membres devant siéger au Secrétariat Exécutif National (SEN) du parti.



« Suite à un choix unilatéral, non concerté, injuste et non conforme aux attentes de la base des membres siégeant au Secrétariat Exécutif National (SEN), nous sommes contraints de dénoncer l’autoritarisme et la mal-gouvernance qui minent constamment la coordination départementale. Ces pratiques ont entraîné la frustration et la désertion des militants de première heure et menacent de tuer le parti à petit feu dans le département de Thiès », ont dénoncé les signataires de la déclaration, à savoir Mme Ndèye Soukèye Guèye, responsable de l’APR à Thiès Commune, Ibou Ngom, responsable de l’APR à Ngoundiane, et Abdourahmane Sène, responsable de l’APR à Ngoundiane.



Les signataires ont également appelé au rétablissement d’une « dynamique inclusive et démocratique ». « Face à cette situation alarmante, nous constatons l’urgence de rassembler autour de l’essentiel. Il est temps de revenir aux valeurs fondatrices de notre parti et de rétablir une dynamique inclusive et démocratique. Nous invitons le Président à siffler la fin de la récréation afin de redonner aux militants que nous sommes le respect et la considération nécessaires pour œuvrer ensemble à un avenir meilleur. »



Par ailleurs, les membres de la Coordination des Anciens de l’APR Thiès ont tenu à rappeler « à l’opinion nationale, et plus particulièrement à notre président de parti, le Président Macky Sall, notre engagement inconditionnel dans le parti depuis ses premières heures, ainsi que notre loyauté indéfectible envers notre président. Nous avons consenti de nombreux sacrifices pour assurer le rayonnement du parti dans notre département. »