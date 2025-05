Département de Guinguinéo - Répartition des lampadaires solaires : les jeunes de Ngathie Naoudé dénoncent une « répartition inéquitable » et interpellent les autorités

Les membres du Mouvement des jeunes de la renaissance citoyenne (MJRC) de Ngathie Naoudé ont exprimé leur indignation face à la répartition qu’ils considèrent « inéquitable » des lampadaires solaires attribués au département de Guinguinéo.



« Le département de Guinguinéo a bénéficié d'un total de 2080 lampadaires solaires. Après la distribution, nous avons constaté que la commune de Guinguinéo en a reçu 400, Khélcom Biram 200, Ndiago 250, Fass 150, Gagnick 100, Dara Mboss 200, Nguélou 175, Ourour 150, Panal Wolof 200, Mboss 170, et Ngathie Naoudé seulement 50, soit à peine 2% du quota départemental. Nous dénonçons vivement cette injustice et estimons avoir été lésés dans cette répartition », a déclaré Alpha Diallo, coordinateur du MJRC.



Selon lui, compte tenu de sa position géographique et de l’insécurité qui règne dans la commune en raison du manque d’éclairage public, Ngathie Naoudé aurait dû bénéficier d’un nombre plus important de lampadaires solaires. « La commune de Ngathie Naoudé est la troisième plus grande du département de Guinguinéo. Elle est traversée par la route nationale N°1, et nous avons constaté une augmentation du nombre d’accidents, souvent mortels. Ces lampadaires étaient attendus pour atténuer ce problème en éclairant la voie et réduire drastiquement ces accidents. Nous constatons avec regret qu'ils ont été attribués de manière inéquitable, injustifiée et inexplicable à la commune de Guinguinéo. »



« Nous n’avons rien contre la commune de Guinguinéo, mais il est inconcevable que cette commune, qui est déjà en grande partie électrifiée, reçoive 400 lampadaires, auxquels se sont ajoutés 200 autres récemment, portant le total à 600. Pendant ce temps, Ngathie Naoudé, qui vit dans l’obscurité, n'en reçoit que 350 au total », a ajouté le coordinateur du MJRC.



« Nous dénonçons cette injustice et demandons une répartition beaucoup plus équitable. » Les jeunes de Ngathie Naoudé ont également déposé une lettre d'information à la sous-préfecture de l’arrondissement de Mbadakhoune en vue de l'organisation d'une marche pour exiger une distribution juste et équitable des lampadaires solaires dans le département de Guinguinéo.