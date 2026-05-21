Campus Baobab : l’ISM inaugure un projet géant qui change l’enseignement privé au Sénégal


Le groupe ISM a officiellement lancé son nouveau campus baptisé « Campus Baobab », un projet présenté comme une étape majeure pour l’enseignement supérieur privé au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Lors de la cérémonie d’inauguration, le directeur général du groupe ISM, Abdou Diouf, a expliqué que ce projet est né d’un partenariat stratégique signé en 2017 avec le groupe international Galileo Global Education, leader mondial de l’enseignement supérieur privé.

 

Selon les responsables de l’ISM, le Campus Baobab symbolise à la fois l’enracinement africain et l’ouverture au monde, à l’image du baobab. Le projet a été réalisé principalement par des entreprises et des experts sénégalais en seulement 30 mois. Le nouveau campus regroupe désormais l’ensemble des instituts du groupe ISM et peut accueillir jusqu’à 3 000 étudiants en simultané, avec une capacité totale estimée à 10 000 personnes par jour.

 

Pour Abdou Diouf, ce campus marque une rupture avec l’image traditionnelle de certaines écoles privées installées dans des bâtiments inadaptés. Il estime que l’enseignement supérieur privé sénégalais entre dans une nouvelle phase avec des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Le groupe espère ainsi pousser d’autres établissements africains à investir davantage dans des espaces de formation modernes et de qualité.

 

Le directeur général de l’ISM a également annoncé une nouvelle ambition pour le groupe, renforcer sa présence dans plusieurs pays africains. Après avoir développé des campus dans les régions du Sénégal, l’ISM veut désormais s’étendre dans la sous-région. Une première implantation a déjà été lancée à Abidjan en Côte d’Ivoire, avec l’objectif de rapprocher les formations des étudiants africains.

 

Selon Abdou Diouf, cette stratégie répond aussi aux difficultés croissantes rencontrées par de nombreux étudiants étrangers à Dakar, notamment le coût élevé du logement et de la vie quotidienne. L’ISM souhaite ainsi permettre aux étudiants de suivre des formations de qualité dans leurs propres pays sans avoir besoin de se déplacer systématiquement vers la capitale sénégalaise.

 

Le groupe Galileo Global Education, partenaire financier du projet, affirme avoir investi plusieurs dizaines de millions d’euros dans la réalisation du Campus Baobab. Son représentant régional, Léonard Khattari, a salué le travail des équipes sénégalaises et l’expertise locale mobilisée sur le chantier. Il a également rappelé que Galileo accompagne aujourd’hui plus de 300 000 étudiants à travers le monde dans une centaine de campus.

 

Les responsables des deux groupes ont enfin insisté sur la question de l’employabilité des jeunes diplômés. Selon eux, les formations proposées doivent répondre aux besoins réels du marché du travail. L’ISM affirme avoir mis en place un système d’accompagnement destiné à faciliter l’insertion professionnelle des étudiants, dans un contexte où l’emploi des jeunes reste un défi majeur pour de nombreux pays africains.

 
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Jeudi 21 Mai 2026
Karim Ndiaye



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