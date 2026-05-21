Mort mystérieuse de Moustapha Samb à Keur Mbaye Fall : la corde, les blessures et les zones d’ombre d’un drame troublant


Mort mystérieuse de Moustapha Samb à Keur Mbaye Fall : la corde, les blessures et les zones d’ombre d’un drame troublant
Le quartier Rue 10 de Keur Mbaye Fall est plongé dans une profonde consternation après la mort dans des circonstances mystérieuses de Moustapha Samb, un commerçant de 40 ans retrouvé sans vie à son domicile. Une affaire troublante sur laquelle revient le quotidien  Libération.
 
Depuis cette macabre découverte, l’ambiance a radicalement changé dans ce secteur habituellement animé par les cris et les parties de football des jeunes du quartier. Le silence et la tristesse ont désormais remplacé l’effervescence quotidienne.
 
Marié et père d’une petite fille, Moustapha Samb gérait une quincaillerie et était décrit par ses proches comme un homme discret, sans histoires et apprécié dans le voisinage. Mais sa mort brutale laisse derrière elle de nombreuses interrogations.
 
Selon les informations rapportées par  Libération, le corps du quadragénaire a été découvert dans sa chambre dans des circonstances jugées particulièrement suspectes.
 
Assis dans le salon familial, encore sous le choc, son père Fallou Samb peine à réaliser le drame. D’une voix tremblante, il raconte les dernières heures avant la tragédie.
 
« Le matin, il m’avait dit qu’il partait au travail. Je n’ai rien remarqué d’anormal. Mais lorsque je suis revenu à la maison, j’ai découvert le drame », a-t-il confié.
 
Pour la famille, il ne fait quasiment aucun doute que Moustapha Samb a été victime d’un acte criminel.
 
Toujours selon son père, plusieurs indices relevés sur place laisseraient penser que la victime aurait été agressée avec une arme blanche. Une hypothèse qui alimente encore davantage les soupçons autour de cette mort mystérieuse.
 
« Il semblerait qu’il a été tué avec une arme blanche car il y avait des indices. Pourtant, il n’a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit », a expliqué Fallou Samb dans les colonnes de  Libération.
 
Autre élément troublant : une corde a été retrouvée attachée au niveau des toilettes de la maison. Pour certains proches, cette mise en scène pourrait avoir été destinée à orienter l’enquête vers une piste de suicide afin de brouiller les pistes.
 
Mais dans le voisinage, cette hypothèse convainc peu. Beaucoup parlent d’une mort suspecte et réclament que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes du décès.
 
Face à l’émotion et aux nombreuses zones d’ombre, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les enquêteurs devront désormais déterminer s’il s’agit d’un homicide maquillé ou d’un autre scénario.
 
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Jeudi 21 Mai 2026
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