CIRCULAIRE ANTI- CUMUL / Abdou Lahad Seck Sadaga dénonce un « abus de pouvoir » et accuse le ministère de la Jeunesse de chercher à limiter les dégâts chez Pastef

Ce 21 mai, alors que le scrutin des instances du Conseil consultatif des Jeunes avait presque démarré dans beaucoup de localités , la circulaire n°0000058 du ministère de la Jeunesse et des Sports, interdisant le cumul des mandats au sein de ces instances a été ventilée , suscitant une vive polémique. L'ancien député de l'APR, Abdou Lahad Seck Sadaga, a, ainsi, vivement réagi, dénonçant une décision de « dernière minute » qu'il juge illégale.



Signée le 20 mai 2026 par la ministre Khady Diéne Gaye, la circulaire stipule qu'« il est interdit à tout conseiller élu titulaire au sein d’une collectivité territoriale de détenir simultanément un mandat de titulaire à un autre niveau de représentation ». En cas de non-respect, le mandat concerné serait automatiquement attribué au suppléant.



Mais pour Abdou Lahad Seck Sadaga, figure politique de Touba, cette mesure arrive trop tard. « Le ministre a formulé des interdictions de dernière minute, après une grande campagne et en plein scrutin , alors qu’aucune de ces restrictions n’était prévue auparavant », a-t-il dénoncé, y voyant un « abus de pouvoir ».



Selon lui, cette décision vise à « déjouer les calculs des uns et des autres ». L'ancien député va plus loin en accusant la ministre de vouloir « privilégier les jeunes de Pastef ». Il appelle la jeunesse à « refuser cette forfaiture et à s’organiser pour dénoncer l’illégalité d’une telle mesure ». Fort de ce qui précède , l’ancien parlementaire a tenu à interpeller le Président de la République Bassirou Diomaye Faye , estimant que c’est la démocratie qui est menacée . « On ne change pas les règles du jeu en plein jeu ! », a-t-il martelé.



Malgré son opposition à cette circulaire, Sadaga a tenu à saluer le parcours de certains jeunes de l’opposition qui ont raflé les sièges à Mbacké, louant leur engagement et leur détermination « dans un contexte marqué par des manœuvres politiques ».



Retenons qu’à l'issue d'un scrutin très disputé, les jeunes du département de Mbacké ont choisi leur nouveau président. Serigne Sy, originaire de la commune de Madina . Il succède ainsi à Bassirou Sène, dont le mandat est arrivé à son terme.