Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de cocaïne : Après 4 "GP" sénégalais, deux Guinéens interpellés, la "baronne" en fuite

Fruit d'une vaste collaboration policière entre le Sénégal, la France et l'Espagne, un redoutable réseau international de trafic de cocaïne a été démantelé. Cette organisation criminelle, structurée avec des ramifications à Conakry, Dakar et Paris, a été ciblée par des opérations distinctes menées dans les capitales espagnole et sénégalaise.



Alors que la capitale guinéenne servait de point d'approvisionnement pour la drogue dure, Dakar et Madrid étaient utilisées à plusieurs reprises comme zones de transit pour les stocks de cocaïne. Ces derniers étaient convoyés par des membres du réseau opérant sous la casquette de "passagers" (GP). Des investigations poussées ont permis aux limiers de la Division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) de déterminer que les colis étaient destinés à une clientèle aisée établie à Paris. Le coup de filet de la police espagnole à l'aéroport de Madrid a été le point de départ de ce démantèlement.



8 kg de cocaïne saisis à Madrid



Selon L'Observateur, le traçage de ce réseau a permis de cerner son modus operandi, conduisant les enquêteurs sénégalais de l'Ocrtis à travailler en étroite collaboration avec leurs homologues européens. Cette synergie a porté ses fruits le 2 juin dernier. Ce jour-là, à l'aéroport de Madrid, les policiers espagnols ont procédé à l'arrestation de quatre "GP" sénégalais de cette mafia. Ils convoyaient un stock de 8 kg de cocaïne, soigneusement dissimulés dans d'imposants pots censés contenir des produits locaux. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les quatre "GP" sénégalais, en provenance de Dakar, avaient transité par la capitale espagnole pour rallier Paris.



Dans l'optique d'appréhender la "baronne" guinéenne de ce trafic et d'autres acteurs localisés à Dakar, la division opérationnelle de l'Ocrtis a combiné recoupements et missions d'infiltration.



L'interpellation de deux Guinéens avec 4 kg de cocaïne



Le 11 juin dernier, une mission discrète a été menée de 19h30 à 22h30, entre les localités des Parcelles Assainies et de Niacourab. Cette opération a conduit à l'arrestation de deux acteurs clés de cette mafia. Il s'agit du ressortissant guinéen Mamadou Boubou Bâ (22 ans), domicilié à Liberté 4, et de son acolyte, le commerçant Mamadou Diawo Bâ (32 ans), domicilié à la Cité Hafia (Tivaouane-Peul).



La drogue saisie sur eux avait été dissimulée dans un colis contenant quatre imposants pots de savon (fait maison), chacun dissimulant un kilogramme de cocaïne, soit un total de 4 kg. Exploitant un renseignement faisant état d'une livraison imminente d'un colis suspect piloté par la "baronne" guinéenne, A.B. Diallo (localisée à Conakry), les policiers-enquêteurs ont repéré son logisticien basé à Dakar, Mamadou B. Bâ. Toujours selon L'Observateur, il a été appréhendé aux Parcelles Assainies avec la drogue. Interrogé, il a "balancé" son donneur d'ordre, Mamadou D. Bâ, localisé et appréhendé à Niacoulrab.



Le point focal du réseau activement recherché



Une importante somme d'argent, ainsi que plusieurs objets liés à ses activités illicites, ont été saisis lors de la perquisition du domicile de M.D. Bâ. L'enquête a révélé qu'il est propriétaire de boutiques à Dakar et à Mbour.



Placés en garde à vue, les mis en cause ont été déférés hier au parquet de Dakar par les limiers de l'Ocrtis, qui sont désormais aux trousses de la "baronne" guinéenne, en fuite hors du pays.