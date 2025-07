Dégradation de la note du Sénégal par S&P Global Ratings : Le FDR exprime sa préoccupation et dénonce "une désinvolture" des autorités

La Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) s'est réunie ce mercredi pour examiner la grave situation économique, politique et sociale du Sénégal. Le FDR a exprimé sa vive préoccupation face à la dégradation de la note souveraine du pays par S&P Global Ratings et dénonce la réaction des autorités.



Une "désinvolture" du gouvernement face à la crise

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République s'est montré particulièrement attentif au communiqué du Ministère des Finances et du Budget, qu'il juge formulé de manière "désinvolte". Alors que Standard & Poor's a fait passer la note souveraine du Sénégal de "B" à "B-" avec une "perspective négative", le FDR s'indigne de la réponse gouvernementale.



"Le Gouvernement ne trouve rien de mieux à dire si ce n’est d’une certaine manière : nous prenons acte et nous obstinons à rester dans la même malheureuse trajectoire nous ayant mis à dos l’essentiel de nos partenaires financiers, parmi lesquels – et à titre principal – le Fonds Monétaire International", a fustigé le FDR.



L'opposition déplore également la même "surprenante désinvolture" avec laquelle le gouvernement a engagé la présente campagne agricole, n'ayant "manifestement rien appris de la désastreuse campagne de l’année dernière".