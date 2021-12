Décoré chevalier l'ordre national du lion : Le sous-préfet Djiby Diallo se réjouit et parle d'une source de motivation dans le travail.

Le Sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo a été élevé Chevalier l'ordre du lion après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à l'administration centrale et à l’État du Sénégal. C'était à l'occasion de la cérémonie de décoration des agents du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.



Pour le récipiendaire, cette distinction est une source de motivation nouvelle pour mieux servir encore l'État.



"C'est certes un sentiment de satisfaction mais aussi une source de motivation qui nous pousse à persévérer dans le travail. Au delà de cette satisfaction, c'est aussi un moyen de nous pousser encore à mieux faire au profit des populations et de l’État du Sénégal", se réjouit l'administrateur civil...