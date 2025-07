Déclaration d’Ousmane Sonko : « C’est extrêmement grave quand le PM jette le discrédit sur l’institution judiciaire » (Badara Gadiaga)

La dernière sortie du Premier ministre Ousmane Sonko a provoqué de vives réactions, notamment celle de Badara Gadiaga, chroniqueur de l’émission « Jakaarlo Bi », intervenue ce vendredi.



Face à Amadou Bâ, député et membre de Pastef, le chroniqueur n’a pas mâché ses mots. Il a d'abord critiqué l'intervention du Premier ministre sur la justice : « Quand je disais qu’il n’y a pas d’alternative à la justice, c’était à cause d’Ousmane Sonko. Mais visiblement, des gens sont debout pour créer une alternative à la justice. »



Badara Gadiaga a insisté sur l'impossibilité de dissocier les rôles : « On ne peut pas faire cette dichotomie Premier ministre - Citoyen. Ousmane Sonko ne peut pas nous faire croire qu’il s’exprime en tant que citoyen alors que si quelqu’un d’autre s’était exprimé dans le même sens, sa convocation serait déjà actée. » Il estime qu'il est « extrêmement grave quand le Premier ministre du Sénégal jette le discrédit sur la justice. » Le chroniqueur déplore par ailleurs une tendance à fermer les yeux sur des agissements du Premier ministre qui, dans un passé récent, n’auraient pas été tolérés.



D'autre part, Badara Gadiaga a exprimé ses regrets face à ce qu'il considère comme un manque de responsabilité du Premier ministre concernant sa fonction : « Il faut qu’il assume pleinement son rôle de PM. Il ne peut pas tout le temps se permettre d’être dans une posture d’opposant alors que tous les leviers lui ont été donnés, » a-t-il fustigé.