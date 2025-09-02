Déchue de ses titres miniers en Guinée, une entreprise indienne exige un arbitrage à New York

Acteur important de l’exploitation de la bauxite en Guinée, Axis Minerals tente d’obtenir une procédure d’arbitrage auprès d’un tribunal américain après avoir été déchu de ses titres miniers par Conakry.

Nouveau bras de fer entre l'État guinéen et une société minière : Axis Minerals, qui exploite la bauxite depuis plus de 10 ans en Guinée, réclame un arbitrage devant un tribunal américain après avoir perdu son permis minier dans le pays.



L'affaire remonte au mois de mai dernier : en l'espace de quelques jours seulement, Conakry retire alors plus d’une centaine de titres miniers aux entreprises qui les détenaient dans le pays. Parmi elles : Axis Minerals, une société basée à Dubaï qui appartient à un conglomérat indien et qui dénonce, depuis, l'illégalité de cette décision.



Le 14 mai 2025, Axis Minerals avait reçu un coup de massue en apprenant en direct à la télévision nationale guinéenne le retrait du permis minier qui lui avait été accordé, une annonce suivie quelques jours plus tard par l'ordre de suspendre toutes les opérations sur son site minier situé dans la région de Boffa, dans l'ouest de la Guinée. Le 20 mai, la Banque centrale guinéenne avait quant à elle gelé les comptes en dollars et en francs guinéens de l'entreprise.





Pas de réponse publique de Conakry

Pour la société qui assure avoir tenté d'obtenir des explications et essayé de nouer un dialogue avec le ministère des Mines, mais sans obtenir de réponse, ces différentes actions sont illégales.





En juillet, Axis Minerals a donc lancé une procédure d'arbitrage devant le tribunal du district sud de New York, compétent sur ce genre de différends internationaux. Dans sa requête d'arbitrage, la société assure que la Guinée n'a pas répondu à la notification émise ni à aucun autre courrier, si bien qu'elle tente depuis le 20 août de contraindre les autorités du pays à y participer.



Axis Minerals est un acteur majeur du secteur : la société a obtenu un permis d'exploitation en 2018 après une phase d'exploration de plusieurs années. Juste avant de perdre son permis, elle déclarait une production moyenne de 169 000 tonnes de bauxite par jour.



Sollicité, le gouvernement guinéen n'a pas donné suite aux demandes d'interviews de RFI.

Ce litige intervient dans un contexte de renforcement du contrôle de l'État guinéen sur les ressources naturelles du pays. Les autorités au pouvoir ont retiré ces derniers mois leurs permis d'exploitation accordés à des dizaines de sociétés minières étrangères et locales dans le pays. Le général Doumbouya, arrivé au pouvoir après avoir renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, a fait de l'exploitation des ressources minières l'une de ses priorités.

