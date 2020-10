Décès successifs chez les Layènes : Le président Macky Sall présente ses condoléances.

Sitôt informé de la succession de décès ayant frappé la famille layène en moins de 24 heures, le président de la République a délivré ses premiers mots en guise de condoléances.



"J'ai appris avec émotion le rappel à Dieu de Malick Thiaw Laye, Aïssène Thiaw Laye et Khady Thiaw Laye, fils et filles du Khalif Général des layènes El Hadj Abdoulaye Thiaw. Au Khalif et à la communauté layène, je présente, au nom de la Nation, mes condoléances attristées" Macky Sall.