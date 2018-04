Décès de Samba Diop, jeune défenseur sénégalais du Havre AC

Le Havre (L2) a annoncé samedi le décès du jeune sénégalais Samba Diop, 18 ans, pilier de la défense de la réserve en National 2, survenu vendredi soir, dans des circonstances qui ne sont pas encore connues. «Il s'est entraîné normalement cette semaine et ne présentait aucun antécédent particulier», expliquait un dirigeant des Ciel-et-Marine, dans l'attente lui-même de précisions.



Il s'était entraîné avec les pros cette semaine



«C'est avec une énorme tristesse que les membres du club ont appris le décès de son joueur Samba Diop. Âgé de 18 ans, le défenseur né au Havre, est décédé hier soir», écrit le club doyen dans un communiqué. Diop, qui a joué 21 matches comme titulaire avec la réserve cette saison, s'entraînaît occasionnellement avec le groupe profesionnel, comme ce fut encore le cas cette semaine. «Il s'agit d'un moment horrible pour l'ensemble des joueurs et joueuses de l'école de football jusqu'au groupe professionnel, des membres des staffs comme des bénévoles, des administratifs comme des dirigeants», poursuit le club qui «présente ses plus sincères condoléances à la famille de Samba».

«Le Stade de Reims a pris connaissance avec une profonde tristesse de la disparition du défenseur havrais Samba Diop, a indiqué pour sa part le club champenois. L’ensemble du Stade de Reims présente ses plus sincères condoléances à la famille et proches du jeune joueur, au Havre Athletic Club ainsi qu’à tous les sympathisants du club ciel et blanc.»