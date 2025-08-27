Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales »


Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales »

Pape Mamadou Seck, ancien détenu et membre présumé du groupe des « Forces spéciales », est décédé ce mercredi 27 août 2025, selon plusieurs sources proches du régime actuel.

Inculpé en juin 2022 dans le cadre de l’affaire dite des « Forces spéciales », il avait été placé sous mandat de dépôt sous l’ancien régime de Macky Sall. Après un peu moins de deux ans de détention, il a fait partie des détenus politiques libérés en mars 2024, à la faveur de la loi d'amnistie. 

Autres articles
Mercredi 27 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO

DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO - 27/08/2025

Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar

Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar - 27/08/2025

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba - 27/08/2025

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif )

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif ) - 27/08/2025

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation - 27/08/2025

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop)

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop) - 27/08/2025

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja - 27/08/2025

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française - 27/08/2025

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia - 27/08/2025

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou - 27/08/2025

Atelier sur les cancers féminins : Moins de 12.000 nouveaux cas de cancer enregistrés par an au Sénégal

Atelier sur les cancers féminins : Moins de 12.000 nouveaux cas de cancer enregistrés par an au Sénégal - 27/08/2025

Enampore : un garçon de 8 ans meurt noyé dans une mare

Enampore : un garçon de 8 ans meurt noyé dans une mare - 27/08/2025

TICAD 9 - Lutte contre la Tuberculose au Sénégal : Carrefour Médical, Fujifilm et le Ministère de la Santé signent un accord tripartite

TICAD 9 - Lutte contre la Tuberculose au Sénégal : Carrefour Médical, Fujifilm et le Ministère de la Santé signent un accord tripartite - 27/08/2025

Mbour : un Surveillant général agresse un policier avec un tourne vis et détruit un véhicule, condamné à 6 mois avec sursis

Mbour : un Surveillant général agresse un policier avec un tourne vis et détruit un véhicule, condamné à 6 mois avec sursis - 27/08/2025

Saly Portudal : l’arnaque foncière qui vire au drame judiciaire — A. Diallo s’évanouit à l’annonce de sa condamnation

Saly Portudal : l’arnaque foncière qui vire au drame judiciaire — A. Diallo s’évanouit à l’annonce de sa condamnation - 27/08/2025

Kolda: une fillette de 2 ans échappe de justesse à un enlèvement au quartier Sikilo

Kolda: une fillette de 2 ans échappe de justesse à un enlèvement au quartier Sikilo - 27/08/2025

Mbour : le footballeur Landing Cissokho accusé de viols répétés sur mineure et séquestration

Mbour : le footballeur Landing Cissokho accusé de viols répétés sur mineure et séquestration - 27/08/2025

KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… »

KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… » - 27/08/2025

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux - 26/08/2025

Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil

Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil - 26/08/2025

Thiès - Formalisation d'un Plan de plaidoyer : les acteurs se penchent sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables

Thiès - Formalisation d'un Plan de plaidoyer : les acteurs se penchent sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables - 26/08/2025

Côte d'Ivoire: quatre morts et un disparu dans une attaque près de la frontière du Burkina 

Côte d'Ivoire: quatre morts et un disparu dans une attaque près de la frontière du Burkina  - 26/08/2025

Burkina : l'ONU nomme un intérimaire pour remplacer sa coordinatrice déclarée

Burkina : l'ONU nomme un intérimaire pour remplacer sa coordinatrice déclarée "persona non grata" - 26/08/2025

Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud

Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud - 26/08/2025

Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France

Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France - 26/08/2025

Récompenses monétaires des lanceurs d’alerte : « Ils seront pris en charge par un

Récompenses monétaires des lanceurs d’alerte : « Ils seront pris en charge par un "Fonds Spécial" de recouvrement des biens et avoirs illicites qui est mis en place », Ousmane Diagne - 26/08/2025

Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice

Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice - 26/08/2025

Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou

Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou - 26/08/2025

Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes

Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes - 26/08/2025

TOUBA: Serigne Kosso Mbacké sur le terrain pour soutenir les sinistrés des inondations à Touba

TOUBA: Serigne Kosso Mbacké sur le terrain pour soutenir les sinistrés des inondations à Touba - 26/08/2025

RSS Syndication