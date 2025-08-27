Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales »

Pape Mamadou Seck, ancien détenu et membre présumé du groupe des « Forces spéciales », est décédé ce mercredi 27 août 2025, selon plusieurs sources proches du régime actuel.
Inculpé en juin 2022 dans le cadre de l’affaire dite des « Forces spéciales », il avait été placé sous mandat de dépôt sous l’ancien régime de Macky Sall. Après un peu moins de deux ans de détention, il a fait partie des détenus politiques libérés en mars 2024, à la faveur de la loi d'amnistie.
