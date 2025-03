Décès de Me Khoureychi Bâ : "Je me souviens encore de sa brillante plaidoirie et de sa position lorsque j’ai été arrêté et injustement emprisonné…" (Déthie Fall)

Plusieurs personnalités politiques ont présenté leurs condoléances après le rappel à Dieu de l’avocat Me Khoureychi Bâ. Parmi elles, Déthie Fall, président du parti PRP. "Je viens d’apprendre, avec une grande tristesse, le rappel à Dieu de Me Khoureychi Bâ. Un avocat émérite, reconnu et apprécié pour ses compétences, son talent, mais aussi pour sa probité, sa sagesse et son engagement constant en faveur des droits des opprimés", a-t-il déclaré.



"Je me souviens encore de sa brillante plaidoirie et de sa prise de position lors de mon arrestation et de mon emprisonnement injuste en juin 2022, dans le cadre de nos combats pour la démocratie. J’adresse mes condoléances à sa famille, à ses confrères du barreau et à toute la Nation sénégalaise. Que Dieu lui accorde Son pardon, Sa miséricorde et l’accueille dans Son plus beau Paradis", a-t-il conclu.