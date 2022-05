Décès de Marie Josephine Diallo : « C'est une fonctionnaire émérite discrète, très efficace et compétente » (Abdoulaye Daouda Diallo).

Le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo a profité, ce 20 mai, de l’examen du projet de loi N°07/2022 portant loi de finances rectificative pour l’année 2022, pour présenter aux parlementaires les condoléances du gouvernement et du peuple sénégalais. Ce, après le rappel à Dieu de la secrétaire générale de l’Assemblée nationale, Marie Joséphine Diallo.



« Au regard des circonstances particulières liées au décès de la Secrétaire générale Marie Joséphine Diallo, nous présentons au président Moustapha Niasse et à l'ensemble des députés les condoléances du gouvernement et du peuple sénégalais », a-t-il déclaré à l’issue du vote du projet qu’il a soumis aux parlementaires. Le ministre a également tenu à livrer son témoignage sur la défunte.



« C'est une fonctionnaire émérite, discrète, très efficace et compétente. Elle a fait 26 ans dans son poste et a traversé tous les régimes. Ce qui rend compte de la qualité de la personne qui nous est chère », a confié Abdoulaye Daouda Diallo.