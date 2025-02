Décès de Jimmy Mbaye : « La musique sénégalaise a perdu un monument » (Mbaye Dièye Faye)

Le monde de la musique sénégalaise est en deuil après le décès du talentueux guitariste Mamadou Mbaye, plus connu sous le nom de Jimmy Mbaye. Ami et complice de longue date, le percussionniste Mbaye Dièye Faye lui a rendu un vibrant hommage, évoquant son talent exceptionnel, sa bravoure et sa passion inébranlable pour son art. Ensemble, ils ont marqué plusieurs générations à travers leur parcours musical, notamment aux côtés du légendaire Youssou N’Dour.