Décès de Alioune Badara Cissé : Me Ousmane Sèye rend hommage à son « ancien stagiaire ».

L'annonce du décès de l’ex-médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, provoque une onde de choc dans le forum des avocats inscrits au Barreau de Dakar.



Son confrère Me Ousmane Sèye s’est exprimé au bout du fil, pour rendre hommage à son « ancien stagiaire ». « Alioune Badara Cissé a fait un stage dans mon cabinet d’avocat. A l’époque, j’étais si fier d’être associé avec Me Mame Bassine Niang », se souvient le conseil, joint par Dakaractu.



Me Sèye se souvient d'avoir signé le certificat de fin de stage du défunt. « Il était un bon avocat humble, avec plein d’humanité. Il était un homme pieux, Il était un fervent talibé mouride. Nous, avocats, perdons un confrère que nous aimions autant qu’il nous aimait», a-t-il regretté.