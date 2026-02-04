Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie


Une délégation d’anciens présidents du groupe parlementaire du Sénégal, conduite par l’honorable Abdou Mbow Responsable au sein de l’APR et l’ancien ministre Omar Youm s’est rendue au domicile du doyen Doudou Wade pour lui témoigner son soutien, à la suite de sa récente audition par la justice. 

 

S’exprimant au nom de 15 anciens présidents de groupe parlementaire ainsi que de l’actuelle présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, Aïssata Tall Sall, ils ont tous marqué leur soutien. Ils ont indiqué s’être concertés afin d’accompagner et d’assister Doudou Wade dans cette épreuve, tout en alertant l’opinion nationale et internationale à travers une déclaration commune.

 

Les anciens responsables parlementaires ont indiqué avoir pris acte de la libération de Doudou Wade après son audition, précisant que, conformément aux indications de ses avocats, il reste à la disposition de la justice. La visite à son domicile avait pour objectif de le saluer, de soutenir sa famille et de lui exprimer une solidarité totale. Ils ont réaffirmé leur engagement à rester vigilants et mobilisés, aujourd’hui comme demain, face à une situation qu’ils estiment préoccupante pour l’état de droit et les libertés publiques.

 

Dans leur message, les anciens présidents de groupe parlementaire ont insisté sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques du Sénégal, rappelant que la démocratie et les libertés ont été conquises au prix de longues luttes. Ils ont appelé à ce que les convocations de personnalités politiques ou de journalistes pour l’expression de leurs opinions appartiennent au passé, soulignant leur détermination à se battre, collectivement, pour que la démocratie demeure une réalité vivante et respectée dans le pays.

Autres articles
Mercredi 4 Février 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs - 04/02/2026

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal - 04/02/2026

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique :

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..." - 04/02/2026

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… »

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… » - 04/02/2026

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel - 04/02/2026

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir - 04/02/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest - 04/02/2026

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye)

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye) - 04/02/2026

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations - 04/02/2026

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction - 04/02/2026

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc - 04/02/2026

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... :

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop) - 04/02/2026

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières) - 04/02/2026

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire - 04/02/2026

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les

Sécurité maritime dans le golfe de Guinée : le commandant de l’AFRICOM mise sur les "technologies émergentes" pour contrer la menace - 04/02/2026

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane

DP World au Sénégal : Le gouvernement salue 18 ans de partenariat stratégique et prépare l’avenir avec Ndayane - 04/02/2026

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM

Somalie : « Les frappes aériennes ont permis de réduire les zones contrôlées par l’État islamique », selon le commandant de l’AFRICOM - 04/02/2026

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM)

Situation d’insécurité en Afrique de l’Ouest : « La menace est en train de s’aggraver… », selon le général Dagvin Anderson (AFRICOM) - 04/02/2026

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage

Incident technique à l’aéroport d’Abidjan : un avion d’Air France immobilisé après une erreur de roulage - 04/02/2026

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie

Secteur des hydrocarbures : l’État sort l’artillerie et menace de bloquer les comptes des pétroliers…Les pétroliers crient à l’asphyxie - 04/02/2026

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement

Pénurie de gaz à Saint-Louis : les populations dans la tourmente, interpellent le gouvernement - 04/02/2026

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain

Mutilations génitales féminines : l’hôpital Abass Ndao ouvre la bataille pour réparer les corps et empêcher les mutilations de demain - 04/02/2026

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA) - 03/02/2026

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général )

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général ) - 03/02/2026

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen - 03/02/2026

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour

Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour "terrorisme" - 03/02/2026

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade - 03/02/2026

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales - 03/02/2026

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire »

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire » - 03/02/2026

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle »

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle » - 03/02/2026

RSS Syndication