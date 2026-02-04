Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie

Une délégation d’anciens présidents du groupe parlementaire du Sénégal, conduite par l’honorable Abdou Mbow Responsable au sein de l’APR et l’ancien ministre Omar Youm s’est rendue au domicile du doyen Doudou Wade pour lui témoigner son soutien, à la suite de sa récente audition par la justice.







S’exprimant au nom de 15 anciens présidents de groupe parlementaire ainsi que de l’actuelle présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, Aïssata Tall Sall, ils ont tous marqué leur soutien. Ils ont indiqué s’être concertés afin d’accompagner et d’assister Doudou Wade dans cette épreuve, tout en alertant l’opinion nationale et internationale à travers une déclaration commune.







Les anciens responsables parlementaires ont indiqué avoir pris acte de la libération de Doudou Wade après son audition, précisant que, conformément aux indications de ses avocats, il reste à la disposition de la justice. La visite à son domicile avait pour objectif de le saluer, de soutenir sa famille et de lui exprimer une solidarité totale. Ils ont réaffirmé leur engagement à rester vigilants et mobilisés, aujourd’hui comme demain, face à une situation qu’ils estiment préoccupante pour l’état de droit et les libertés publiques.







Dans leur message, les anciens présidents de groupe parlementaire ont insisté sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques du Sénégal, rappelant que la démocratie et les libertés ont été conquises au prix de longues luttes. Ils ont appelé à ce que les convocations de personnalités politiques ou de journalistes pour l’expression de leurs opinions appartiennent au passé, soulignant leur détermination à se battre, collectivement, pour que la démocratie demeure une réalité vivante et respectée dans le pays.

