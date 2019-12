Les Douanes sénégalaises poursuivent leur combat contre les faux médicaments et les produits illicites.

De faux médicaments d’une valeur de 46 millions de francs CFA saisis mercredi, par la Douane de Karang

Les agents des Douanes de la région Centre ont immobilisé le mercredi, 04 décembre 2019 à 3h du matin, un véhicule Peugeot 504 de type berline bourré de faux médicaments.



Ledit véhicule est pris en chasse depuis la frontière par les éléments de la brigade commerciale des Douanes de Karang, Subdivision de Fatick.



La course poursuite qui s’est engagée entre les douaniers et la berline a duré plus de trois heures entre les pistes qui mènent jusqu’à Kaffrine et plus tard sur l’axe Kaffrine-Mbar.



Malgré les herses jetées par plusieurs fois par les trafiquants pour endommager les pneus du véhicule de la brigade des Douanes, le Chef de brigade, le Lieutenant Ousmane Sène et ses hommes parviendront à stopper la berline entre Boulel et Gniby dans la région de Kaffrine.



La valeur estimée des faux médicaments ainsi saisis est de 46 millions de francs CFA. Ce qui porte la valeur totale des faux médicaments saisis par la Douane de Fatick de janvier à début décembre 2019 à près d’un milliard 200 millions de francs CFA.



Dans la même période, la Subdivision des Douanes de Kaolack, toujours dans la région Centre, a mis la main sur des faux médicaments pour une valeur de 600 millions de francs CFA.



Le trafic de faux médicaments est partie intégrante de la criminalité organisée en ce sens qu’il alimente et entretient une économie criminelle, expose les populations à de graves problèmes de santé physique et mentale, les officines à des difficultés financières, annihile les efforts des services de santé et impacte négativement sur les droits Trésor public.



Autant de raisons qui font que l’Administration des Douanes sénégalaises, dans le cadre de sa mission sécuritaire, est déterminée à combattre la criminalité organisée sous toutes ses formes, par tous les moyens légaux à sa disposition et en parfaite collaboration avec les autres Forces de défense et de Sécurité.



