Dalifort / Décès de Idrissa Diallo : Le président Macky Sall dépêche une délégation, Khalifa Sall salue le geste.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires s'est rendu au domicile de Idrissa Diallo pour présenter les condoléances du Chef de l'État. Accompagné du Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall et du Président de l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall, Oumar Guèye a été accueilli par Khalifa Ababacar Sall et des membres du Conseil municipal de Dalifort.



En présence de la famille, le Porte-parole du Gouvernement est largement revenu sur le message du Président de la République. Selon Oumar Guèye, l'État a perdu un illustre agent avec la disparition de Idrissa Diallo. ''Le maire bénéficie d'un dédoublement fonctionnel. Il est le représentant de l'État et des populations. C'est pourquoi la disparition de Idrissa Diallo est une grosse perte. Voilà pourquoi le Président nous a demandé de venir ici présenter ses condoléances et celles de la nation."



Le ministre Oumar Guèye, a saisi l'occasion pour parler des relations professionnelles et amicales qu'il entretenait avec le défunt. En effet, dira-t-il, ''avec les fonctions que le Président m'a confiées, j'ai eu à travailler avec Idrissa Diallo. Il venait souvent me voir au ministère pour parler de sa Commune. Il aimait beaucoup Dalifort.'' Et je suis venu à plusieurs reprises à Dalifort pour voir les travaux initiés par le Président Macky Sall pour lutter contre les inondations. Et à chaque fois qu'il prenait la parole, il saluait les réalisations du Président dans le cadre du Projet de Gestion des Eaux pluviales et d'Adaptation au changement climatique (PROGEP). Idrissa Diallo était un homme objectif et véridique'', a conclu le ministre.

Prenant la parole, le Président de l'Association des maires du Sénégal a salué le rôle important joué par l'ancien maire de Dalifort dans leur structure. ''Il était un vrai défenseur des maires'', a affirmé Aliou Sall.



Au nom de la famille et des amis, Khalifa Ababacar Sall a remercié le Président Macky Sall pour sa démarche. ''Je remercie le geste du Président Macky Sall. Après le tweet qu'il a fait, il envoie cette délégation pour présenter ses condoléances et nous apporter son soutien. C'est un geste vraiment à magnifier...