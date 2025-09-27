Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie

Dans une démonstration de force et d’efficacité, la gendarmerie nationale a mené, jeudi 25 septembre 2025, une vaste opération de sécurisation et de lutte contre les cambriolages à Dakar. Selon Libération, l’intervention a mobilisé des unités de gendarmerie, un escadron de la Légion d’intervention ainsi que deux équipes cynophiles, couvrant presque l’ensemble du territoire relevant de leur compétence.

Cette opération, qui s’est déroulée de 08 heures à 18 heures, a permis l’interpellation de 84 individus de nationalités diverses, dont 06 femmes et 78 hommes. Les forces de l’ordre ont saisi 13 motos, 02 véhicules immobilisés, 09 ordinateurs, et ont perçu 75 000 Fcfa d’amendes. Par ailleurs, 5 kilogrammes de chanvre indien, des boissons alcoolisées et un téléphone portable ont été confisqués.

La gendarmerie ne s’est pas limitée à la capitale. À Podor, la Brigade territoriale, appuyée par l’Escadron de Sécurité et d’Intervention (ESI), a procédé dans la nuit du 25 au 26 septembre 2025 à l’arrestation de cinq individus impliqués dans un trafic de drogue. L’opération, résultant de l’exploitation d’un renseignement, a conduit à la saisie de 2,5 kilogrammes de chanvre indien, 248 200 Fcfa en liquide, 07 téléphones portables ainsi que 02 motos de marques KTM et Husin