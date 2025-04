Dakar Arena : Souleyman Diabaté assume la débâcle de Petro de Luanda : « Cette défaite, elle est pour moi... »

Le Clube Atlético Petroleos de Luanda avait subi une cuisante défaite contre l'ASC Ville de Dakar, et la voix de Mouloukou Souleyman Diabaté trahissait une profonde désillusion. Un match où Petro a sombré en seconde période, malgré une première mi-temps bien contrôlée. « Tout a échoué ce soir... » « On a réglé en espèces », a-t-il confié, lucide. Devant la vigueur des Sénégalais, les fautes se sont multipliées, les décisions stratégiques ont fluctué, et les figures adverses telles qu'Aruna, Matar Guèye ou Tonami ont réussi à sanctionner chaque erreur. Diabaté, en tant que capitaine modèle, a pris entièrement la responsabilité : « J'ai pris de mauvaises décisions en fin de compte. » « C'est moi qui porte le poids de cette défaite... »







Le joueur ivoirien qui figure parmi les plus aguerris de la BAL, ne se laisse pas décontenancer par la chaude ambiance du Dakar Arena : « Ce n'est pas eux qui ont triomphé, c'est nous qui avons agi de manière désordonnée! » Avec un bilan de deux pertes et une unique victoire lors de cette première partie, Petro se retrouve maintenant dans une situation critique. Trois rencontres futures, trois finales à disputer. « Nous ne pouvons plus nous permettre d'erreurs », a-t-il souligné, conscient que chaque possession sera déterminante pour la qualification. Diabaté, malgré l'échec, reste confiant : « On doit se recueillir, penser et revenir plus fort. »







Malgré la tempête, le vétéran demeure en position debout et refuse cependant de discuter de longévité ou d'accomplissement personnel : « Avec ce que j'ai accompli ce soir, je n'ai pas l'envie d'en parler. » Il préfère parler des enseignements acquis à travers l'entretien de son corps, du travail caché qui étend une carrière. Pour finir, Diabaté se réjouit de l'augmentation du niveau en BAL : « Chaque année, on progresse. » « Les joueurs africains sont plus performants, les étrangers apportent une véritable valeur ajoutée. »