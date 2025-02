DMX - Jazz Griots : Paco Briz en mode spectateur, prépare du lourd et s’inspire pour une révolution musicale

Pour lui, la musique est un terrain de jeu infini où chaque artiste doit repousser les frontières imposées par la norme. Bien qu’il se distingue par son amour des « choses rares » et son goût pour l’originalité, Paco Briz souligne l'importance d’élargir son horizon artistique, d’aller au-delà des codes établis. Participer à des événements comme DMX lui permet d'affiner sa vision de la musique et de s'imprégner de diverses influences culturelles. Il aime s’aventurer dans d'autres genres, comme le sabar, pour nourrir sa créativité et mieux se positionner dans le paysage musical.







En pleine préparation d’un projet ambitieux, Paco Briz s'emploie à explorer toutes les facettes de son art, conscient qu’une œuvre aboutie naît souvent de la solitude et de la réflexion. Chaque expérience et chaque rencontre avec des artistes différents alimentent ses idées et nourrissent son processus créatif. Pour lui, l’innovation musicale passe par cette quête incessante de nouveauté, et il est déterminé à briser les codes pour offrir au public une musique authentique et inédite. Ce festival DMX représente ainsi pour lui une étape clé dans sa recherche de nouveaux horizons artistiques.