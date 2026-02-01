DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall


DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall
À l’issue de l’Assemblée générale de la Ligue régionale de football de Diourbel, tenue ce samedi, Ely Birahim Fall a été élu président de l’instance.

Ancien vice-président de Abdoulaye Fall, actuel président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Ely Birahim Fall a remporté le scrutin face à Mohamed Badiane. Le vote, particulièrement serré, s’est conclu par 12 voix contre 11 en faveur de sa candidature.

Cette élection marque un tournant pour la Ligue de Diourbel, qui entend consolider ses acquis et renforcer le développement du football de base dans la région sous la nouvelle présidence.
Dimanche 1 Février 2026
