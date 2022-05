DÉFECTION À MBACKÉ - L’Apr perd une grosse ponte… Pape Moustapha Diop quitte le bateau marron - beige et file vers…

À quelques mois des élections législatives, l’Alliance Pour la République vient de perdre l’un de ses plus grands leaders à Mbacké. Il s’agit de Pape Moustapha Diop, communément appelé Papis Diop par ses proches.

Candidat malheureux lors des dernières élections municipales sous la bannière « Gox Yu Bess », le jeune leader politique a officiellement claqué la porte de la maison marron - beige pour aller déposer ses baluchons chez Modou Diagne Fada de Ldr - Yessal. Cette décision a été prise, confie-t-il, à Dakaractu, au terme de solides réflexions et de conclaves répétées avec ses équipes. « Cela fait deux ans déjà que nous nous sommes battu et frayé un chemin dans ce département. En un temps record, nous avons réussi, grâce à Dieu, à devenir une force politique incontournable au sein de l’Apr. À la suite de tout ce que vous savez, nous avons pris petit-à-petit pris nos distances par rapport à ce parti en préférant postuler lors des élections locales sous une autre liste. Aujourd’hui, nous avons décidé de rejoindre Modou Diagne Fada dans le Ldr- Yessal. C’est un choix d’avenir. Nous connaissons l’homme. Il force le respect et il a des ambitions. Notre objectif est, désormais, de faire de Ldr-Yessal le premier parti politique de Mbacké ».

Interpellé sur les débuts de gestion du nouveau maire de Mbacké, Pape Moustapha Diop préfère donner à ce dernier du temps, mais se réserve le droit, en tant que fils de Mbacké, de veiller au grain. Il espère, quand même, que les complaintes des populations assez fortement dénoncées lors des élections municipales seront prises en charge.