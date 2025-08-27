DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO


DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO
Le dernier communiqué du FMI, publié à l’issue de sa mission au Sénégal du 19 au 26 août 2025, adopte un ton très diplomatique. Néanmoins, plusieurs constats importants peuvent être relevés :
1. Sur la dette : “déclarations erronées” (FMI) ou “dette cachée” (Sonko) pour la période 2019-2023
 
En bon français, une « déclaration erronée » — qui, a priori, n’implique pas nécessairement une intention frauduleuse — diffère d’une « dette cachée », qui suppose une volonté délibérée de dissimulation à des fins malhonnêtes.
Selon les données du communiqué du FMI, le ratio dette/PIB est désormais estimé à 111,0 %, bien au-dessus des 74,4 % initialement déclarés, et même supérieur aux 99,9 % avancés par le rapport de la Cour des comptes. Cela représente un écart de 11,1 points avec cette dernière estimation.
 
En fin 2024, sous le régime Diomaye–Sonko, ce ratio atteint 118,8 %, soit une hausse de 7,8 points en une seule année !
 
 
2. Sur la croissance économique : un moteur essentiellement extractif
 
À la fin du premier trimestre 2025, la croissance est projetée à 12,1 %, tirée principalement par le secteur des hydrocarbures (à hauteur de 8 points).
Hors hydrocarbures, la croissance plafonne à 3,1 %, soit à peine le taux de croissance démographique.
Ce déséquilibre pourrait conduire le Sénégal vers une économie de rente, au lieu d’une économie autocentrée, endogène et souveraine, reposant sur de véritables chaînes de valeur génératrices de revenus et d’emplois durables pour les populations.
 
 
3. Aucune garantie de soutien financier immédiat du FMI
 
« Les discussions sur plusieurs mesures correctrices se poursuivront dans les prochaines semaines, avant que le cas de déclarations erronées puisse être soumis au Conseil d’administration du FMI. »
Ce passage du communiqué refroidit considérablement tout optimisme quant à un soutien financier rapide ou à l’établissement imminent d’un programme d’assistance.
 
 
4. Les piliers stratégiques annoncés, mais une absence remarquée
 
Le communiqué mentionne les quatre piliers stratégiques que les autorités souhaitent privilégier :
i) Renforcement de la gestion des finances publiques et de la transparence budgétaire
ii) Soutien à la relance des secteurs stratégiques pour une croissance inclusive
iii) Développement du capital humain et renforcement de l’équité sociale
iv) Résilience face aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles
 
Cependant, aucune mention explicite n’est faite de la volonté de financer le PRÈS (Plan de Redressement Économique et Sociale) à 90 % par des ressources endogènes.
Faut-il y voir deux discours parallèles ?
Un discours souverainiste à usage interne, destiné à rassurer l’opinion nationale
Et un discours orthodoxe pour le FMI et les partenaires techniques et financiers (PTF) ?
 
Dakar, le 27 août 2025
Youssou Diallo
Président du Club Sénégal Émergent
Autres articles
Mercredi 27 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar

Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar - 27/08/2025

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba - 27/08/2025

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif )

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif ) - 27/08/2025

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation - 27/08/2025

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop)

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop) - 27/08/2025

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja - 27/08/2025

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française - 27/08/2025

Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales »

Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales » - 27/08/2025

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia - 27/08/2025

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou - 27/08/2025

Atelier sur les cancers féminins : Moins de 12.000 nouveaux cas de cancer enregistrés par an au Sénégal

Atelier sur les cancers féminins : Moins de 12.000 nouveaux cas de cancer enregistrés par an au Sénégal - 27/08/2025

Enampore : un garçon de 8 ans meurt noyé dans une mare

Enampore : un garçon de 8 ans meurt noyé dans une mare - 27/08/2025

TICAD 9 - Lutte contre la Tuberculose au Sénégal : Carrefour Médical, Fujifilm et le Ministère de la Santé signent un accord tripartite

TICAD 9 - Lutte contre la Tuberculose au Sénégal : Carrefour Médical, Fujifilm et le Ministère de la Santé signent un accord tripartite - 27/08/2025

Mbour : un Surveillant général agresse un policier avec un tourne vis et détruit un véhicule, condamné à 6 mois avec sursis

Mbour : un Surveillant général agresse un policier avec un tourne vis et détruit un véhicule, condamné à 6 mois avec sursis - 27/08/2025

Saly Portudal : l’arnaque foncière qui vire au drame judiciaire — A. Diallo s’évanouit à l’annonce de sa condamnation

Saly Portudal : l’arnaque foncière qui vire au drame judiciaire — A. Diallo s’évanouit à l’annonce de sa condamnation - 27/08/2025

Kolda: une fillette de 2 ans échappe de justesse à un enlèvement au quartier Sikilo

Kolda: une fillette de 2 ans échappe de justesse à un enlèvement au quartier Sikilo - 27/08/2025

Mbour : le footballeur Landing Cissokho accusé de viols répétés sur mineure et séquestration

Mbour : le footballeur Landing Cissokho accusé de viols répétés sur mineure et séquestration - 27/08/2025

KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… »

KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… » - 27/08/2025

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux - 26/08/2025

Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil

Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil - 26/08/2025

Thiès - Formalisation d'un Plan de plaidoyer : les acteurs se penchent sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables

Thiès - Formalisation d'un Plan de plaidoyer : les acteurs se penchent sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables - 26/08/2025

Côte d'Ivoire: quatre morts et un disparu dans une attaque près de la frontière du Burkina 

Côte d'Ivoire: quatre morts et un disparu dans une attaque près de la frontière du Burkina  - 26/08/2025

Burkina : l'ONU nomme un intérimaire pour remplacer sa coordinatrice déclarée

Burkina : l'ONU nomme un intérimaire pour remplacer sa coordinatrice déclarée "persona non grata" - 26/08/2025

Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud

Éliminatoires Coupe Monde 2026 : Le match Sénégal-Soudan reprogrammé au 5 Septembre pour respecter la fête du Maouloud - 26/08/2025

Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France

Diplomatie : Après sa visite au Japon, le Président Diomaye Faye attendu en France - 26/08/2025

Récompenses monétaires des lanceurs d’alerte : « Ils seront pris en charge par un

Récompenses monétaires des lanceurs d’alerte : « Ils seront pris en charge par un "Fonds Spécial" de recouvrement des biens et avoirs illicites qui est mis en place », Ousmane Diagne - 26/08/2025

Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice

Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice - 26/08/2025

Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou

Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou - 26/08/2025

Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes

Gestion des inondations à Mbour : le député Mamadou Lamine Diaïté et le DG de l’ONAS, Séni Diène, prônent des solutions urgentes - 26/08/2025

TOUBA: Serigne Kosso Mbacké sur le terrain pour soutenir les sinistrés des inondations à Touba

TOUBA: Serigne Kosso Mbacké sur le terrain pour soutenir les sinistrés des inondations à Touba - 26/08/2025

RSS Syndication