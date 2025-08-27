DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO

Le dernier communiqué du FMI, publié à l’issue de sa mission au Sénégal du 19 au 26 août 2025, adopte un ton très diplomatique. Néanmoins, plusieurs constats importants peuvent être relevés :

1. Sur la dette : “déclarations erronées” (FMI) ou “dette cachée” (Sonko) pour la période 2019-2023

En bon français, une « déclaration erronée » — qui, a priori, n’implique pas nécessairement une intention frauduleuse — diffère d’une « dette cachée », qui suppose une volonté délibérée de dissimulation à des fins malhonnêtes.

Selon les données du communiqué du FMI, le ratio dette/PIB est désormais estimé à 111,0 %, bien au-dessus des 74,4 % initialement déclarés, et même supérieur aux 99,9 % avancés par le rapport de la Cour des comptes. Cela représente un écart de 11,1 points avec cette dernière estimation.

En fin 2024, sous le régime Diomaye–Sonko, ce ratio atteint 118,8 %, soit une hausse de 7,8 points en une seule année !

2. Sur la croissance économique : un moteur essentiellement extractif

À la fin du premier trimestre 2025, la croissance est projetée à 12,1 %, tirée principalement par le secteur des hydrocarbures (à hauteur de 8 points).

Hors hydrocarbures, la croissance plafonne à 3,1 %, soit à peine le taux de croissance démographique.

Ce déséquilibre pourrait conduire le Sénégal vers une économie de rente, au lieu d’une économie autocentrée, endogène et souveraine, reposant sur de véritables chaînes de valeur génératrices de revenus et d’emplois durables pour les populations.

3. Aucune garantie de soutien financier immédiat du FMI

« Les discussions sur plusieurs mesures correctrices se poursuivront dans les prochaines semaines, avant que le cas de déclarations erronées puisse être soumis au Conseil d’administration du FMI. »

Ce passage du communiqué refroidit considérablement tout optimisme quant à un soutien financier rapide ou à l’établissement imminent d’un programme d’assistance.

4. Les piliers stratégiques annoncés, mais une absence remarquée

Le communiqué mentionne les quatre piliers stratégiques que les autorités souhaitent privilégier :

i) Renforcement de la gestion des finances publiques et de la transparence budgétaire

ii) Soutien à la relance des secteurs stratégiques pour une croissance inclusive

iii) Développement du capital humain et renforcement de l’équité sociale

iv) Résilience face aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles

Cependant, aucune mention explicite n’est faite de la volonté de financer le PRÈS (Plan de Redressement Économique et Sociale) à 90 % par des ressources endogènes.

Faut-il y voir deux discours parallèles ?

• Un discours souverainiste à usage interne, destiné à rassurer l’opinion nationale

• Et un discours orthodoxe pour le FMI et les partenaires techniques et financiers (PTF) ?

Dakar, le 27 août 2025

Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent