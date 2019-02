DAROU SALAM - Des Mbacké-Mbacké démentent les rumeurs selon lesquelles le Président Macky Sall y est indésirable

Après la sortie de quelques Mbacké-Mbacké déclarant le candidat Macky Sall persona non grata à Darou Salam durant la campagne électorale, d'autres sont montés au créneau, vendredi, pour démentir et rappeler que '' la cité de Mame Cheikh Anta Mbacké n'a rien contre le Président de République sortant du Sénégal. Serigne Mamoune Mbacké Ibn Serigne Hamidoun ( rien à voir avec l'autre de Madické 2019) , en compagnie de plusieurs de ses parents dont Serigne Modou Rockaya Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mame Cheikh Anta Mbacké Sidi Hamidoun, ont choisi d'apporter un démenti estimant que ces personnes qui ont parlé ne jouissent d'aucune crédibilité et d'aucune audience qui leur permettent de parler au nom de Darou Salam..



''Nous demandons au Président Macky Sall de venir faire un saut à Darou Salam. Toutes les portes lui sont ouvertes. Les populations n'attendent que lui pour lui réserver un accueil exceptionnel. Les populations sont aussi prêtes à lui accorder une majorité absolue. C'est faux que de dire qu'il est indésirable chez nous, '' dira le chef religieux. Il reconnaîtra, néanmoins, que la cité de Mame Cheikh Anta Mbacké ne manque de souffrir de quelques difficultés. C'est le cas du défaut d'éclairage public, d'électrification au niveau des quartiers périphériques qui peinent aussi à avoir une eau potable, des routes etc...



Le candidat Macky Sall démarre sa campagne électorale ce 3 février 2019 entre Touba et Mbacké avec à la clef une rencontre avec le Khalife Général des Mourides et un meeting dans la commune de Mbacké.