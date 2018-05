DABALY - Samba Sall fait électrifier sa commune et compte aborder sereinement le dernier virage vers 2019

Parrain du Gamou annuel de Dabaly, édition 2018, Samba Sall n'a guère voulu rater l'occasion de changer le visage de sa localité, empêtrée depuis une centaine d'années dans des difficultés liées à l'absence d'électrification publique. Son rêve devenant réalité, le chef du protocole du ministre de l'intérieur, dont l'invité principal au Gamou était le directeur de l'Aser, a fait procéder à la mise en service des installations acquises grâce au programme d'électrification rurale mis en branle par le Chef de l'État dans le cadre du Pse. Ce programme prend en charge plus de 200 villages au Sénégal. Ainsi, en plus de Dabaly, Keur Baka, Sinthian Ibrahim Touré, Djirgui Gawane ont été électrifiés.



Dabaly, dans le département de Nioro et avec plus de 2000 habitants, étrenne son premier grand réseau électrique après un raccordement obtenu avec l'aide de Baba Diallo.



Responsable politique Apériste depuis 2014, Samba Sall dira se concentrer désormais sur la présidentielle de 2019. '' Lors des dernières élections législatives, j'étais le mandataire de notre coalition.



Nous avions gagné avec un taux de 84,79%. Aujourd'hui, notre réflexe est de mieux faire. C'est pourquoi je m'investis dans le social, accordant aux groupements de femmes et associations de jeunes des appuis et des financements. Cela me permet de contextualiser mes activités aux exigences de l'année sociale décrétée par le Chef de l'État. ''