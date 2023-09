Cyberattaque: Le PRODAC victime de piratage à « caractère pornographique… »

Quelques semaines auparavant, c’est le groupe de hackers « Anonymous » qui avait mené des attaques de sites du gouvernement. C’est maintenant au tour d’un autre service de l’État de constater les dégâts de ces actions frauduleuses. Le Programme national des domaines agricoles communautaires (PRODAC) fait partie des services les plus exposés à ce genre d’attaque.



Le Prodac a en effet fait l’objet d’attaque. Selon Les Échos, il a porté plainte à la Division spéciale de cybersécurité contre «X», pour « accès et maintien frauduleux dans un système informatique, entrave au bon fonctionnement d’un système informatique ».



Le journal informe que c’est le vendredi 18 août 2023 que tout a commencé. En effet, ce jour-là, les services en charge de l’administration de la page Facebook dénommée «Prodac» ont constaté la suppression de leurs comptes administrateurs, relatifs à cette page. Les responsables de l’administration de cette page y ont également décelé une modification des configurations du profil, de la page de garde ainsi que des publications à caractère pornographique.



Dès lors, les services techniques du Prodac n’ont plus accès à leur page Facebook et sont confrontés à des restrictions qui empêchent de reprendre le contrôle total de leur fonctionnement. Une enquête a été ouverte.