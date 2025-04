Culture, tourisme, investissements : 60 Afro-Américains en mission culturelle et économique au pays de la Téranga

Dans une atmosphère conviviale et emblématique, l'association DA'AFRICAN VILLAGE, établie aux États-Unis et menée par le guide touristique Mara Diakhaté, a prévu un somptueux dîner de gala ce dimanche 13 avril 2025 à 20h au Centre Culturel Blaise Senghor. Sous le thème de la renaissance africaine, cet événement recevra un groupe d'environ 60 Afro-Américains, principalement des investisseurs souhaitant se reconnecter avec leurs origines au Sénégal, considéré comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Une démarche qui s'aligne sur une tendance de rétablissement historique et d'interactions culturelles enrichissantes entre l'Afrique et sa diaspora.







Sous la présidence de Bacary Sarr, Secrétaire d'État à la Culture, aux Industries Créatives et au Patrimoine Historique, ce repas met l'accent sur les efforts collaboratifs des autorités et des membres de la diaspora pour promouvoir le potentiel culturel et touristique du Sénégal. « Pour attirer les investisseurs, il est essentiel d'établir des liens et de dialoguer avec la diaspora », a accentué M. Sarr, en louant l'implication de longue date des Sénégalais vivant à l'étranger dans la création de relations pérennes avec les Afrodescendants. De plus, l'État du Sénégal envisage des accords spécifiques pour encourager l'investissement de sa diaspora dans les domaines cruciaux de la culture et du tourisme.







DA'AFRICAN VILLAGE travaille sans relâche depuis 26 ans pour permettre à des milliers d'Afro-Américains de découvrir leurs racines africaines. Actuellement, en raison d'une détermination politique manifeste et d'un climat international propice à la mise en valeur des identités culturelles, cette rencontre pourrait représenter un moment charnière dans les liens entre afrodescendants et Afrique. Avec ses traditions riches, son accueil chaleureux et ses avantages économiques, le Sénégal se positionne comme un point névralgique de la renaissance panafricaine.