Crise à l’ENTSS : Les étudiants dénoncent six mois sans bourse ni indemnité et interpellent les autorités étatiques

Les étudiants de l’École nationale des travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS), une institution sous la tutelle du ministère de la Santé et de l’Action sociale, tirent la sonnette d’alarme. Depuis plus de six mois, ils affirment n’avoir perçu aucune bourse, aucune indemnité de stage, ni subvention pour mémoire. Une situation qu’ils jugent intenable et injuste.



Ils sont 120 étudiants touchés par ces retards, dans une école censée former les futurs piliers de l'action sociale au Sénégal. Outre les difficultés financières, les étudiants dénoncent l'inaction et le silence de leur ministère de tutelle, qui serait pourtant parfaitement informé de la situation.



Dans une déclaration collective, les étudiants ont exprimé leur colère : "Nous avons été formés pour servir la communauté, mais aujourd’hui nous sommes laissés pour compte. Nos stages sont non indemnisés, nos mémoires bloqués par manque de moyens, et aucune réponse ne nous vient de la tutelle."



Ils demandent également le recrutement des diplômés issus de l’ENTSS, dont plusieurs sont en attente d’intégration depuis des années, alors que les besoins en travailleurs sociaux sont urgents dans plusieurs structures publiques.



Face au mutisme prolongé, les étudiants préviennent qu’ils passeront à l’étape supérieure si aucune réponse concrète ne leur est apportée. Le ton est ferme : "Si aucune solution n’est apportée dans les plus brefs délais, nous passerons à une phase plus active de mobilisation."



Ils appellent le président de la République, le Premier ministre, ainsi que la ministre de la Santé à prendre leurs responsabilités.